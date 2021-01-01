Apple получила частоты для тестирования в России аналога Bluetooth

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Государственная комиссия по радиочастотам утвердила выделение частот компании Apple для тестирования улучшенного аналога Bluetooth — UWB, передает корреспондент РБК.

В сентябре РБК писал, что компания подала заявку на частоты 6240–8236,8 МГц для тестирования. Положительные решения по заявке на тот момент уже дали Роскомнадзор и ФСО, также требовалось одобрение Минобороны.

В прошлом году Apple подавала заявку на использование частот в диапазоне 6 ГГц, писали «Известия».Тогда этот вопрос не включили в повестку заседания, проходившего в конце декабря. По данным издания, использование UWB в предложенном компанией формате вызвало возражения со стороны Роскомнадзора, который дал отрицательное заключение на заявку.

Технология UWB существует несколько десятилетий, первоначально ее использовали в военной сфере. В 2019 году Apple впервые внедрила в линейку iPhone 11 чип U1 с поддержкой UWB. Как и Bluetooth, технологию можно использовать для передачи данных, при этом дальность взаимодействия с другими устройствами и скорость обмена информацией будет в несколько раз выше, утверждали в компании.