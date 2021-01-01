Apple получила частоты для тестирования в России аналога Bluetooth

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 75,76 (-0,25) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 89,93 (-0,33) Инвестиции, 13:50
Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 14:53 Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело Общество, 14:44 СМИ сообщили о задымлении на станции метро «Тверская» в Москве Общество, 14:41 Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 14:34 Вакцину центра «Вектор» ввели первым добровольцам старше 60 лет Общество, 14:32 Вы — банкрот: как передать документы компании арбитражному управляющему Pro, 14:31 «Уже слышу хруст бамперов». Что говорят о российском автомобиле «Монарх» Авто, 14:30 Apple получила частоты для тестирования в России аналога Bluetooth Технологии и медиа, 14:30 Потерпевшие по делу Ефремова отозвали иск о компенсации морального вреда Общество, 14:25 Избитый бойцом ММА Яндиевым Харитонов выписан из больницы Спорт, 14:25 Глава РЖД напомнил о планах ускорить поездку из Москвы в Петербург Общество, 14:17 Локдаун из-за COVID не привел к снижению углекислого газа в атмосфере Общество, 14:16 В США вручили музыкальные награды American Music Awards Стиль, 14:15 Бригада Сергея Карасева получила назначение на матч Лиги чемпионов Спорт, 14:10
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Технологии и медиа ,  
0 

Apple получила частоты для тестирования в России аналога Bluetooth

Apple AAPL $117,69 +0,26% Купить
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Государственная комиссия по радиочастотам утвердила выделение частот компании Apple для тестирования улучшенного аналога Bluetooth — UWB, передает корреспондент РБК.

В сентябре РБК писал, что компания подала заявку на частоты 6240–8236,8 МГц для тестирования. Положительные решения по заявке на тот момент уже дали Роскомнадзор и ФСО, также требовалось одобрение Минобороны.

В прошлом году Apple подавала заявку на использование частот в диапазоне 6 ГГц, писали «Известия».Тогда этот вопрос не включили в повестку заседания, проходившего в конце декабря. По данным издания, использование UWB в предложенном компанией формате вызвало возражения со стороны Роскомнадзора, который дал отрицательное заключение на заявку.

Apple попросила выделить ей частоты для тестов аналога Bluetooth
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Технология UWB существует несколько десятилетий, первоначально ее использовали в военной сфере. В 2019 году Apple впервые внедрила в линейку iPhone 11 чип U1 с поддержкой UWB. Как и Bluetooth, технологию можно использовать для передачи данных, при этом дальность взаимодействия с другими устройствами и скорость обмена информацией будет в несколько раз выше, утверждали в компании.

По данным ZDnet, кроме России технология UWB недоступна в Иране, Индонезии и Аргентине.

Apple новые технологии радиочастоты
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
Apple объявила цены на новые MacBook в России
Технологии и медиа
СМИ узнали о переговорах Apple и Netflix по покупке прав на показ «Бонда»
Бизнес
Дуров обвинил Apple в нежелании брать ответственность за свои правила
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter