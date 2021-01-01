Кремль не стал анонсировать новую должность Чубайса после реформы

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Кремле не собираются комментировать возможное трудоустройство глав институтов развития после их реформирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у президента какие-либо планы на руководителей тех институтов развития, которые сокращаются в соответствии с реформой.

В частности, речь шла о руководителе «Роснано» Анатолии Чубайсе.

Ранее источники РБК сообщили, что в России планируется реорганизация структур институтов развития. Так, компания «Роснано» и фонд «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ