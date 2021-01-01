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Политика ,  
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Кремль не стал анонсировать новую должность Чубайса после реформы

Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Кремле не собираются комментировать возможное трудоустройство глав институтов развития после их реформирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у президента какие-либо планы на руководителей тех институтов развития, которые сокращаются в соответствии с реформой.

В частности, речь шла о руководителе «Роснано» Анатолии Чубайсе.

«Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ
Бизнес
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Ранее источники РБК сообщили, что в России планируется реорганизация структур институтов развития. Так, компания «Роснано» и фонд «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ

Кроме того, два близких к кабмину собеседника РБК рассказали, что в рамках реформы институтов развития обсуждается уход с поста главы «Роснано» Чубайса, который руководит структурой с момента ее создания. По данным одного из источников, ему предложат другую должность, однако окончательное решение еще не принято.

Как сообщали источники РБК, под управление ВЭБ.РФ поступят еще шесть институтов развития: Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Российский экспортный центр, Фонд развития промышленности, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

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Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития
Бизнес
Михаил Мишустин

В понедельник, 23 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил, что правительство запланировало реформу институтов развития. Часть из них передадут под управления ВЭБ.РФ, часть — ликвидируют, некоторые институты будут укрупнены. Другие стратегически важные организации сохранятся.

По словам Мишустина, сейчас в России существует 40 институтов развития, и за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Он объяснил, что деятельность некоторых институтов «слабо увязана с новыми национальными целями развития», а их функции частично пересекаются с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями.

Дмитрий Песков Роснано Анатолий Чубайс
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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