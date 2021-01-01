Представитель Прилучного сообщила о его состоянии после нападения

Павел Прилучный (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Состояние актера Павла Прилучного, который был госпитализирован после нападения на него неизвестных, оценивается как стабильное. Об этом сообщила РБК агент артиста Екатерина Сычева.

«Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов», — сказала она.

Сычева отметила, что соответствующие заявления уже готовятся к подаче в правоохранительные органы.

По ее словам, съемки второго сезона сериала «В клетке», где Прилучный выступает ведущим актером и продюсером, продолжатся в ближайшее время.