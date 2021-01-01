Часть больниц Приморья осталась без компьютерных томографов после аварий

Последствия ледяного дождя во Владивостоке (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В Приморском крае из-за проблем с электроснабжением после аварий в части больниц не работают компьютерные томографы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексем Чекунковым, передает ТАСС.

«Мы сейчас вынуждены дать резервные генераторы в лечебные учреждения, у нас часть больниц находится без работы компьютерных томографов», — сказал глава Приморья.

Кожемяко заявил, что в Приморье необходимо создать тройной резерв по электрообеспечению социальных учреждений, а также тепловых пунктов. Он отметил, что энергетики круглосуточно работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

В понедельник, 23 ноября, два самолета Ил-76 МЧС России доставили во Владивосток восемь мобильных дизель-генераторов. Еще шесть генераторов в город привезут из Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. Они помогут восстановить водоснабжение и подачу отопления в жилые дома в пострадавших от циклона районах.