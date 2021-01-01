В Петербурге возбудили дело после драки из-за ссоры в родительском чате

Видео: zatogadjievo / VK

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В Санкт-Петербурге после массовой драки из-за конфликта в родительском чате одного из мессенджеров возбудили уголовное дело. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, драка произошла 21 ноября в Выборгском районе Петербурга по улице Мориса Тореза. В ней приняли участие около десяти человек. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали шестерых участников конфликта в возрасте от 27 до 35 лет. Как сообщили в полиции, «конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь».