В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 5064 человека вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего число людей, вылечившихся от COVID-19 в Москве, увеличилось до 410 641 человека.

Всего с начала эпидемии в городе коронавирусом заразились 553,7 тыс. человек, скончались свыше 8 тыс.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается управляемой. По его словам, несмотря на высокие показатели числа госпитализированных, можно увидеть небольшое освобождение коек в больницах.