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Губернатор обратился к жителям Приморья из-за ледяного дождя и циклона

Олег Кожемяко
Олег Кожемяко (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал жителям региона оставаться дома и не водить детей в школу и детский сад из-за циклона над регионом.

«Завтра [20 ноября] ожидается ухудшение погоды в Приморье, поэтому прошу по возможности остаться дома, не водить детей в школу и детский сад. Руководителей предприятий — организовать дистанционную работу сотрудников», — написал он в Instagram.

Глава региона рассказал, что циклон уже нанес серьезный ущерб. Так, около 30 тыс. жителей Приморского края остались без электроэнергии. Наблюдаются перебои с отоплением, водоснабжением. В городе Артем введен режим ЧС.

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Фото:newsvl.ru


Кожемяко добавил, что к ликвидации последствий непогоды приступили аварийные службы. Также были дополнительно направлены силы МЧС.

Председатель правительства Приморья Елена Пархоменко уточнила, что продолжающиеся осадки и сильный ветер осложняют проведение работ по восстановлению поврежденных участков. «Задействованы дополнительные бригады, техника повышенной проходимости», — отметила она.

Приморье Олег Кожемяко циклон
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