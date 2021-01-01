СМИ сообщили о задержании экс-прокурора Новосибирска

Денис Ференц (Фото: Максим Табунов РБК Новосибирск)

В Новосибирске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего прокурора города Дениса Ференца. Об этом сообщил «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

По информации издания, Ференец подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Однако пока неизвестно, что конкретно ему инкриминируется.

Задержание бывшего прокурора Новосибирска может быть связано с расследованием дела в отношении экс-председателя совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков «Винап» Олега Ярового. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), пишет издание.

О задержании Ференца также сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Агентства тоже передают, что это связано с делом в отношении Ярового.