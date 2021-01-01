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Общество ,  
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СМИ сообщили о задержании экс-прокурора Новосибирска

Денис Ференц
Денис Ференц (Фото: Максим Табунов РБК Новосибирск)

В Новосибирске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего прокурора города Дениса Ференца. Об этом сообщил «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

По информации издания, Ференец подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Однако пока неизвестно, что конкретно ему инкриминируется.

Задержание бывшего прокурора Новосибирска может быть связано с расследованием дела в отношении экс-председателя совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков «Винап» Олега Ярового. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), пишет издание.

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О задержании Ференца также сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Агентства тоже передают, что это связано с делом в отношении Ярового.

По данным ТАСС, вместе с Ференцом задержана бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина.

РБК направил запрос в СУ СК по Хабаровскому краю.

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Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, летом этого года он ушел в отставку.

Накануне источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили о задержании начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана по подозрению в пособничестве терроризму и организации убийства. По данным источника «Интерфакса», речь идет о Гази Исаеве.

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