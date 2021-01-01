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СМИ сообщили о задержании начальника отдела МВД по Кизлярскому району

Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана задержан по подозрению в пособничестве терроризму и организации убийства, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, подозреваемого задержали сотрудники Главного следственного управления СК. «Подозревается в ряде преступлений, в том числе в пособничестве терроризму, организации убийства», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» уточняет, что речь идет о начальнике отдела МВД по Кизлярскому району Гази Исаеве. Источник не исключил, что задержанного доставят в Москву. Агентства не располагают официальным подтверждением этой информации.

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Накануне четыре человека, ранее отбывавшие срок в исправительной колонии № 2 в Калмыкии, были задержаны по подозрению в организации террористического сообщества и участии в нем. Двоих из них задержали при их освобождении из исправительного учреждения. По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, создал на территории колонии террористическое сообщество. В период с 2013 года по настоящее время в его состав вошли более 100 заключенных.

Выйдя в 2015 году на свободу, Гасанов, находившийся в Дагестане, объявил себя амиром (руководителем одного из незаконных вооруженных формирований, действовавшего в республике. — РБК). В том же году он был ликвидирован в городе Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Дагестан задержание МВД начальник
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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