Думский мандат Кобзона передадут депутату заксобрания Иркутской области

Центральная избирательная комиссия России передаст мандат депутата Госдумы от фракции «Единая Россия», ставший вакантным после смерти Иосифа Кобзона, депутату законодательного собрания Иркутской области Александру Якубовскому. Об этом свидетельствует проект повестки заседания ЦИК на 26 сентября.

На том же заседании ЦИК планирует зарегистрировать Якубовского в качестве кандидата.

В 2016 году Якубовский баллотировался в депутаты Госдумы седьмого созыва от «Единой России» по региональной группе №4 (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область).

Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет от рака. Кобзон был депутатом с 1997 года, работал в комитете по культуре, также в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи. На выборах в 2016 году Кобзон возглавлял региональную группу «Единой России» в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области.