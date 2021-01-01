Пятеро рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

Автобус, перевозивший рабочих, перевернулся в Иркутской области. В результате пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге «Промышленное шоссе» в городе Усть-Илимске. Установлено, что 47-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся.

Другие подробности аварии не приводятся. Обстоятельства случившегося выясня.т сотрудники ГИБДД.

8 ноября в районе Академгородок в Иркутске на перекрестке столкнулись автомобили Subaru и Kia. В результате погиб водитель Subaru, еще четверо пострадали.