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Пятеро рабочих пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

Автобус, перевозивший рабочих, перевернулся в Иркутской области. В результате пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге «Промышленное шоссе» в городе Усть-Илимске. Установлено, что 47-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся.

Другие подробности аварии не приводятся. Обстоятельства случившегося выясня.т сотрудники ГИБДД. 

8 ноября в районе Академгородок в Иркутске на перекрестке столкнулись автомобили Subaru и Kia. В результате погиб водитель Subaru, еще четверо пострадали.

Иркутская область ДТП с автобусом рабочие
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
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