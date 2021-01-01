Полиция задержала подростка по подозрению в стрельбе в ТЦ в Висконсине

Правоохранительные органы задержали в городе Уоуатоса (штат Висконсин) 15-летнего подростка по подозрению в стрельбе в торговом центре Mayfair Mall, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал FOX 6 Now со ссылкой на заявление начальника департамента полиции Уоуатоса Барри Вебера.



«Департамент полиции Уоуатоса рад сообщить о задержании 15-летнего молодого человека латиноамериканского происхождения в связи со стрельбой в торговом центре Mayfair Mall», — сообщил Вебер.

Подробности задержания молодого человека не приводятся. Представитель департамента полиции добавил, что молодой человек был арестован вечером после предъявления полицейскими ордерами на обыск.

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair Mall 20 ноября. Впоследствии стрелок подозреваемый в стрельбе скрылся в места происшествия. О мотивах, побудивших стрелка открыть огонь, не сообщалось.

По данным телеканала CBS58, в результате стрельбы были ранены как минимум три человека, их увезла скорая помощь.

Впоследствии посольство России в США запросило у Госдепартамента информацию о наличии россиян среди пострадавших при стрельбе.