Посольство запросило данные о россиянах после стрельбы в ТЦ в Висконсине

Посольство России в США запросило в Госдепартаменте информацию о наличии граждан России среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в городе Уоуатоса (штат Висконсин). Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Посольство Российской Федерации в США запросило в Госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в городе Уоуатоса, штат Висконсин», — говорится в сообщении.

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair Mall в городе Ваватоса накануне. О мотивах, побудивших стрелка открыть огонь, не сообщается.

По данным местной полиции, в результате стрельбы пострадали восемь человек. Среди пострадавших — семеро взрослых и один подросток. Все они были госпитализированы, на данный момент их состояние неизвестно. В заявлении полиции отмечается, что подозреваемый в стрельбе скрылся в места происшествия.

По словам мэра Уоуатоса Денниса Макбрайда, здоровью раненых ничто не угрожает. В свою очередь, начальник полиции Барри Вебер сообщил, что в настоящее время следователи работают над установлением личности подозреваемого.