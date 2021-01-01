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Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти решили ужесточить меры против COVID-19 в Сеуле

Более 300 дронов в небе над Сеулом выстроились в виде людей в масках для поднятия боевого духа в борьбе с коронавирусом
Более 300 дронов в небе над Сеулом выстроились в виде людей в масках для поднятия боевого духа в борьбе с коронавирусом (Фото: Lee Jin-man / AP)

Власти Южной Кореи со вторника, 24 ноября, ужесточают меры против распространения коронавирусной инфекции в Сеуле, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны. В республике пятый день подряд фиксируется более 300 случаев заболевания COVID-19, из них свыше 200 — в столичном регионе.

Решение принято в преддверии государственного экзамена, который школьники будут сдавать 3 декабря.

Жителям столичного региона запретят собираться в группы более 100 человек. Клубы, бары, караоке-залы и другие ночные заведения должны быть закрыты.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 ноября
Общество

Рестораны будут открыты до 21:00, после чего они смогут работать только навынос. Кафе разрешено работать только навынос. Фитнес-центры также будут закрыты после 21:00, на одного человека в зале должно приходиться 4 кв. м.

Государственные компании вернутся к удаленной работе, частным предприятиям рекомендуется перевести сотрудников на удаленку.

Заведения должны регистрировать посетителей, масочный режим обязателен в закрытых помещениях.

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22 ноября в Республике Корея за сутки выявлено 302 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 30 733 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<100 000
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<250 000
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<500 000
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Источник: JHU
Данные по миру i

20 ноября власти страны заявили, что в столичном регионе, куда входят Сеул, Инчхон и Кёнгидо, началась третья волна эпидемии COVID-19. До этого вспышки заболеваемости фиксировались в феврале—марте и августе. Премьер-министр Чон Се Гюн попросил граждан воздержаться от проведения общественных мероприятий, в том числе на открытом воздухе.

Сеул коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
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