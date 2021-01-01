Власти решили ужесточить меры против COVID-19 в Сеуле

Более 300 дронов в небе над Сеулом выстроились в виде людей в масках для поднятия боевого духа в борьбе с коронавирусом (Фото: Lee Jin-man / AP)

Власти Южной Кореи со вторника, 24 ноября, ужесточают меры против распространения коронавирусной инфекции в Сеуле, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны. В республике пятый день подряд фиксируется более 300 случаев заболевания COVID-19, из них свыше 200 — в столичном регионе.

Решение принято в преддверии государственного экзамена, который школьники будут сдавать 3 декабря.

Жителям столичного региона запретят собираться в группы более 100 человек. Клубы, бары, караоке-залы и другие ночные заведения должны быть закрыты.

Рестораны будут открыты до 21:00, после чего они смогут работать только навынос. Кафе разрешено работать только навынос. Фитнес-центры также будут закрыты после 21:00, на одного человека в зале должно приходиться 4 кв. м.