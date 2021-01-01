Правозащитники сообщили о 70 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Фото: nashaniva.by

На акциях протеста в Белоруссии по состоянию на 15:20 воскресенья задержали 76 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство задержаний проходило в Минске. В Заславле задержали мужчину 83 лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУВД Минска.

Ранее о задержаниях в Минске писал Tut.by. По данным Telegram-канала НЕХТА, силовики применяли против протестующих спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Ранее в городе были замечены спецтехника и автозаки.