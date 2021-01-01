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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о 70 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Фото:nashaniva.by
Фото: nashaniva.by

На акциях протеста в Белоруссии по состоянию на 15:20 воскресенья задержали 76 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство задержаний проходило в Минске. В Заславле задержали мужчину 83 лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУВД Минска.

Ранее о задержаниях в Минске писал Tut.by. По данным Telegram-канала НЕХТА, силовики применяли против протестующих спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Ранее в городе были замечены спецтехника и автозаки.

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Фото:TUT.by

Протесты в Белоруссии проходят уже 106 дней. Протестующие не согласны с результатами президентских выборов, которые прошли в стране в начале августа. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы. Они требуют отставки действующего президента и избрания на пост единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Лукашенко считает, что победил на выборах честно. Он не раз говорил о том, что протестами в стране управляют из-за рубежа. Президент России Владимир Путин официально поздравил Лукашенко с переизбранием на пост главы государства.

Белоруссия задержания протесты
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
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