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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске заметили спецтехнику

Фото:TUT.by
Фото: TUT.by

В Минске, где сегодня должна пройти акция протеста, заметили спецтехнику и искусственные ограждения. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на своих читателей. Также об этом сообщает «Наша нива».

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале издания, видна колонна спецтехники, направляющаяся в город. Кроме того, в канале опубликованы видеозаписи с ограждениями, автозаки и автобусы с силовиками.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят каждое воскресенье. В прошлое воскресенье на акциях протеста в Белоруссии задержали, по оценкам правозащитников, более 600 человек. Силовики разогнали демонстрантов с помощью слезоточивого газа, дубинок и светошумовых гранат.

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Фото:Reuters

Протесты начались 9 августа после объявления результатов выборов президента страны. По данным ЦИК Белоруссии, на них победил Александр Лукашенко. Протестующие считают выборы сфальсифицированными и требуют отставки действующего президента и избрания на пост единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Лукашенко считает себя легитимным президентом. Он не раз говорил о том, что протесты в стране инициированы западными странами. Поддержку лидеру Белоруссии продолжает оказывать Россия.

Минск Белоруссия протесты
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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