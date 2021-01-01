В Минске заметили спецтехнику

Фото: TUT.by

В Минске, где сегодня должна пройти акция протеста, заметили спецтехнику и искусственные ограждения. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на своих читателей. Также об этом сообщает «Наша нива».

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале издания, видна колонна спецтехники, направляющаяся в город. Кроме того, в канале опубликованы видеозаписи с ограждениями, автозаки и автобусы с силовиками.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят каждое воскресенье. В прошлое воскресенье на акциях протеста в Белоруссии задержали, по оценкам правозащитников, более 600 человек. Силовики разогнали демонстрантов с помощью слезоточивого газа, дубинок и светошумовых гранат.

Протесты начались 9 августа после объявления результатов выборов президента страны. По данным ЦИК Белоруссии, на них победил Александр Лукашенко. Протестующие считают выборы сфальсифицированными и требуют отставки действующего президента и избрания на пост единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.