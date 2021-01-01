Мишустин сменил оператора торгов госимуществом

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Система торгов госимуществом перейдет в ведение Федерального казначейства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Федеральное казначейство станет оператором, под его управление перейдет интернет-ресурс torgi.gov.ru. «Ожидается, что казначейство займется доработкой ресурса: наладит обмен информацией с другими государственными системами, обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов — от публикации сведений о проведении до заключения договора», — говорится в сообщении. На ресурсе будет реализован учет всех «юридически значимых» действий в сфере торгов госимуществом.

Ранее за ресурс отвечало Минэкономразвития. В системе опубликовано более 1,4 млн извещений и зарегистрировано свыше 39,6 тыс. организаторов торгов.

В конце октября «Коммерсантъ» писал о том, что правительство работает над созданием Единой системы управления государственным имуществом и интеграцией ее данных с системами бюджетного учета. Одной из мер называлась передача Федеральному казначейству сайта торгов госимуществом для обмена сведениями.