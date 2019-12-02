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Экономика ,  
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Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты
При загрузке данных в федеральную систему «Электронный бюджет» произошли ошибки, сообщили в Казначействе. В результате данные по освоению средств некоторыми регионами оказались искажены
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов. В результате данные об освоении средств некоторыми регионами оказались искажены.

РБК в пятницу, 29 ноября, опубликовал материал об исполнении регионами бюджетных расходов на нацпроекты. Данные, актуальные на 8 ноября, были взяты из системы «Электронный бюджет».

Согласно этим данным, лидерами по освоению бюджетов на нацпроекты оказались Чечня (исполнение бюджетных расходов составило 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва, расходующая исключительно свои средства (72,2%), и Пензенская область (71,2%). Наихудшее исполнение бюджетных расходов оказалось, согласно «Электронному бюджету», в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).

Уточнения регионов

После выхода материала власти нескольких регионов прислали в редакцию РБК комментарии с уточнениями.

Так, в министерстве экономического развития Магаданской области заявили, что, когда данные о бюджете загружались в систему, из-за «технической ошибки» в разделе плановых показателей у некоторых цифр изменилась разрядность и они увеличились в разы. В итоге из-за сбоя доля потраченных средств по отношению к плановым показателям оказалась занижена. Реальный процент освоения бюджетных средств на нацпроекты в Магаданской области составляет 77,6%: из 1,484 млрд руб. областью на начало ноября было освоено 1,151 млрд.

Министерство финансов Пермского края предположило, что в ходе работы с системой произошел технический сбой. «Данные, которые мы, как субъект РФ, загружаем в систему «Электронный бюджет», корректны, соответствуют действительности. То, что по итогу формируется в отчетах системы «Электронный бюджет», зависит от самой системы», — заявили в ведомстве.

О вероятной технической ошибке сообщило также министерство экономического развития Тверской области. Другие данные, существенно отличающиеся от информации «Электронного бюджета», предоставила пресс-служба главы Карелии.

Объяснение Казначейства

«Действительно, найдены ошибки в данных, которые произошли при их загрузке», — сообщили РБК в пресс-службе Федерального казначейства.

Причины сбоев сейчас выясняются.

В пресс-службе Федерального казначейства ранее сообщали РБК, что пока у портала есть проблема с полнотой данных, ее планируется устранить в ближайшее время. В данных «Электронного бюджета» об оперативном исполнении региональных бюджетов на нацпроекты нет полной информации по городам федерального значения: Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю.

В «Электронном бюджете» создана отдельная подсистема по управлению национальными проектами, реализуемыми в соответствии с майским указом президента до 2024 года. Стоимость реализации всех нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019-го по 2024 год, из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб. будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%).

Автор: Анна Гальчева
Теги: нацпроекты, регионы, бюджетные расходы, Федеральное казначейство
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Чечня и Москва стали лидерами по освоению бюджета на нацпроекты
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