Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Так, в министерстве экономического развития Магаданской области заявили, что, когда данные о бюджете загружались в систему, из-за «технической ошибки» в разделе плановых показателей у некоторых цифр изменилась разрядность и они увеличились в разы. В итоге из-за сбоя доля потраченных средств по отношению к плановым показателям оказалась занижена. Реальный процент освоения бюджетных средств на нацпроекты в Магаданской области составляет 77,6%: из 1,484 млрд руб. областью на начало ноября было освоено 1,151 млрд.
Министерство финансов Пермского края предположило, что в ходе работы с системой произошел технический сбой. «Данные, которые мы, как субъект РФ, загружаем в систему «Электронный бюджет», корректны, соответствуют действительности. То, что по итогу формируется в отчетах системы «Электронный бюджет», зависит от самой системы», — заявили в ведомстве.
О вероятной технической ошибке сообщило также министерство экономического развития Тверской области. Другие данные, существенно отличающиеся от информации «Электронного бюджета», предоставила пресс-служба главы Карелии.
«Действительно, найдены ошибки в данных, которые произошли при их загрузке», — сообщили РБК в пресс-службе Федерального казначейства.
Причины сбоев сейчас выясняются.
В пресс-службе Федерального казначейства ранее сообщали РБК, что пока у портала есть проблема с полнотой данных, ее планируется устранить в ближайшее время. В данных «Электронного бюджета» об оперативном исполнении региональных бюджетов на нацпроекты нет полной информации по городам федерального значения: Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю.
В «Электронном бюджете» создана отдельная подсистема по управлению национальными проектами, реализуемыми в соответствии с майским указом президента до 2024 года. Стоимость реализации всех нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019-го по 2024 год, из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб. будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%).