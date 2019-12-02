Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

При загрузке данных в федеральную систему «Электронный бюджет» произошли ошибки, сообщили в Казначействе. В результате данные по освоению средств некоторыми регионами оказались искажены

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов. В результате данные об освоении средств некоторыми регионами оказались искажены.

РБК в пятницу, 29 ноября, опубликовал материал об исполнении регионами бюджетных расходов на нацпроекты. Данные, актуальные на 8 ноября, были взяты из системы «Электронный бюджет».

Согласно этим данным, лидерами по освоению бюджетов на нацпроекты оказались Чечня (исполнение бюджетных расходов составило 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва, расходующая исключительно свои средства (72,2%), и Пензенская область (71,2%). Наихудшее исполнение бюджетных расходов оказалось, согласно «Электронному бюджету», в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%).

Уточнения регионов

После выхода материала власти нескольких регионов прислали в редакцию РБК комментарии с уточнениями.