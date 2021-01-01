Россияне назвали самый популярный способ обезопасить данные на ноутбуке

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Для того, чтобы скрыть информацию от злоумышленников, достаточно заклеить камеру на ноутбуке или ПК, считает более трети россиян (36,4%). Об этом говорится в результатах исследования разработчика ПО для бизнеса, компании «Мегаплан», поступивших в РБК.

Более трети россиян также скрывают персональные данные во всех социальных сетях, не заполняют профили или создают фейковые аккаунты.

Cвыше 30% опрошенных сталкивались со взломом личных страниц. Для защиты от взлома и утечек 27% респондентов меняют пароли раз в год. Около половины россиян (45,2%) намеренно не меняют пароли от почты и соцсетей из-за опасений их забыть. То же касается и доступов к мобильному банку: 46% не меняют пароли вообще. К тому же половина опрошенных (50,4%) заявили, что используют один пароль для всех учетных записей в Сети. В связи с этим у россиян популярна функция автозаполнения в браузерах (57,1%).

Rаждый пятый россиянин (22,3%) не считает необходимым беспокоиться о данных в Сети. В абсолютную сохранность личной информации не верит большинство россиян (82,6%).