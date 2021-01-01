В Москве за сутки выявили свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве за последние сутки выявили 6 575 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Всего в столице с начала пандемии зафиксировали 553 713 случаев заражения COVID-19.

В Москве за 21 ноября после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 5 245 пациентов. Общее число выздоровевших москвичей составляет 405 577.

Также в столице за сутки умерли 75 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Общее число летальных исходов в Москве составляет 8 308.