В Москве за сутки выявили свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19
В Москве за последние сутки выявили 6 575 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Всего в столице с начала пандемии зафиксировали 553 713 случаев заражения COVID-19.
В Москве за 21 ноября после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 5 245 пациентов. Общее число выздоровевших москвичей составляет 405 577.
Также в столице за сутки умерли 75 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Общее число летальных исходов в Москве составляет 8 308.