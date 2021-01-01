Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 11:23 В Москве за сутки выявили свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:01 Трамп обвинил СМИ в умалчивании ситуации с COVID в мире Политика, 10:56 Россияне назвали худшие подарки на Новый год Общество, 10:51 Меладзе сообщил о трудностях для артистов из-за коронавируса Общество, 10:45 За сутки от COVID-19 в России умер 401 человек Общество, 10:41 Инвестор Майкл Мориц: успех в венчуре на 101% зависит от удачи Pro, 10:38 В России за сутки выявили более 24 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 10:36 Как запустить производство светодиодов и выиграть у китайцев в цене РБК и Райффайзенбанк, 10:35 В Британии смягчат ограничения из-за коронавируса на Рождество Общество, 10:27 Правительство сняло запрет на въезд в Россию семей зарубежных спортсменов Спорт, 10:18 Тибетский лидер впервые за 60 лет посетил Белый дом Политика, 10:17 Валентина Шевченко победила Майю и защитила титул UFC Спорт, 09:56 Здесь живет бизнес: как устроен квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 09:44
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки выявили свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве за последние сутки выявили 6 575 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Всего в столице с начала пандемии зафиксировали 553 713 случаев заражения COVID-19.

В Москве за 21 ноября после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 5 245 пациентов. Общее число выздоровевших москвичей составляет 405 577.

Также в столице за сутки умерли 75 человек, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. Общее число летальных исходов в Москве составляет 8 308.

В Москве и Петербурге выявили максимум заболевших коронавирусом за сутки
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

Накануне, 21 ноября, власти Москвы сообщили о рекордном показателе прироста числа заболевших за сутки — 7169 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об обстановке в городе, называл ситуацию с распространением инфекции управляемой. По мнению главы города, введенные ограничительные меры дали свой результат.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

Так, в начале ноября столичные власти объявили о временном запрете на работу развлекательных учреждений и мест общественного питания в ночное время, переводе студентов и части сотрудников предприятий на удаленный режим учебы и работы.

Москва коронавирус статистика
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Более 5,2 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Общество
В Москве за сутки умерли 75 зараженных коронавирусом
Общество
В Москве и Петербурге выявили максимум заболевших коронавирусом за сутки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter