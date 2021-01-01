Меладзе сообщил о трудностях для артистов из-за коронавируса

Валерий Меладзе (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Певец Валерий Меладзе вновь рассказал о трудностях для артистов из-за отмены корпоративов в связи с пандемией коронавируса.

«Нам не дали сейчас поработать. Но наверняка будут новогодние съемки, огоньки, праздничные концерты... Ну, а если мы ответим так же? Возьмем и не снимемся в этих праздничных концертах. <...> Лучше пусть те, кто эти указы выпускает, веселят всю ночь наш большой народ», — рассказал он в программе «Личные связи» на YouTube.

Меладзе пояснил, что многие артисты надеялись заработать деньги на корпоративах, которых и ранее было немного. Однако, по его словам, из-за их отмены теперь работы нет ни у кого.

По его словам, индустрия развлечений в этом году недополучила минимум 95% прибыли, потому что «ничего не происходит».