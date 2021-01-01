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Пандемия коронавируса ,  
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Меладзе сообщил о трудностях для артистов из-за коронавируса

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Певец Валерий Меладзе вновь рассказал о трудностях для артистов из-за отмены корпоративов в связи с пандемией коронавируса.

«Нам не дали сейчас поработать. Но наверняка будут новогодние съемки, огоньки, праздничные концерты... Ну, а если мы ответим так же? Возьмем и не снимемся в этих праздничных концертах. <...> Лучше пусть те, кто эти указы выпускает, веселят всю ночь наш большой народ», — рассказал он в программе «Личные связи» на YouTube.

Меладзе пояснил, что многие артисты надеялись заработать деньги на корпоративах, которых и ранее было немного. Однако, по его словам, из-за их отмены теперь работы нет ни у кого.

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Валерий Меладзе

По его словам, индустрия развлечений в этом году недополучила минимум 95% прибыли, потому что «ничего не происходит».

Ранее Валерий Меладзе предложил бойкотировать новогодние огоньки в этом году. Он хотел обратить внимание на то, что из-за коронавируса весь артистический цех уже восемь месяцев сидит без работы. Также музыкант говорил, что получал предложения сняться в новогодних программах, но пока не принял для себя решения по этому поводу.

Артиста поддержали актер Оскар Кучера и продюсер Иосиф Пригожин, отметив противоречивость введенных ограничений. Артист Владимир Винокур и солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не одобрили идею Меладзе, пояснив, что съемки в новогодних программах для артистов необходимы.

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Позднее Меладзе пояснил, что не призывал бойкотировать новогодние шоу, а лишь гипотетически предположил ситуацию, какой была бы праздничная ночь без «огоньков».

Валерий Меладзе артисты коронавирус
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