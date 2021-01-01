Тибетский лидер впервые за 60 лет посетил Белый дом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 11:23 В Москве за сутки выявили свыше 6,5 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:01 Трамп обвинил СМИ в умалчивании ситуации с COVID в мире Политика, 10:56 Россияне назвали худшие подарки на Новый год Общество, 10:51 Меладзе сообщил о трудностях для артистов из-за коронавируса Общество, 10:45 За сутки от COVID-19 в России умер 401 человек Общество, 10:41 Инвестор Майкл Мориц: успех в венчуре на 101% зависит от удачи Pro, 10:38 В России за сутки выявили более 24 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 10:36 Как запустить производство светодиодов и выиграть у китайцев в цене РБК и Райффайзенбанк, 10:35 В Британии смягчат ограничения из-за коронавируса на Рождество Общество, 10:27 Правительство сняло запрет на въезд в Россию семей зарубежных спортсменов Спорт, 10:18 Тибетский лидер впервые за 60 лет посетил Белый дом Политика, 10:17 Валентина Шевченко победила Майю и защитила титул UFC Спорт, 09:56 Здесь живет бизнес: как устроен квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 09:44
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Политика ,  
0 

Тибетский лидер впервые за 60 лет посетил Белый дом

Лобсанг Сангай (слева)
Лобсанг Сангай (слева) (Фото: tibet.net)

Глава не признаваемого Пекином тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай посетил Белый дом США впервые за шесть десятилетий. Об этом сообщается на сайте Центральной тибетской администрации (ЦТА).

В сообщении правительства в изгнании визит Сангая в Белый дом называется «историческим шагом». «Последние шесть десятилетий главе ЦТА отказывали в визите в Государственный департамент США и Белый дом. Причина отказов заключалась в том, что правительство США не признает тибетское правительство в изгнании», — сообщили в ЦТА. В ходе визита Сангай встретился с сотрудниками Белого дома, а также с сотрудниками Госдепа, занимающимися азиатской тематикой, уточняет Voice of America.

Государство Тибет существовало с 1912 по 1951 год. В 1949 году на его территорию вошли китайские войска, а через два года регион был включен в состав Китая. В 1965 году власти Китая учредили Тибетский автономный район со столицей в Лхасе. Не признавшие китайскую власть тибетцы сформировали правительство в изгнании, расположенное в Индии. Китай называет лидеров сопротивления сепаратистами.

HRW: Власти Китая насильственно переселяют тибетцев
Общество
Фото:Global Look Press

В июле власти США ввели санкции против должностных лиц КНР и членов Коммунистической партии Китая из-за ограничения доступа для американских дипломатов и иностранных туристов в Тибет. США обвиняют китайские власти в нарушении прав человека в регионе.

Тибет Белый дом
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
Политика
HRW: Власти Китая насильственно переселяют тибетцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter