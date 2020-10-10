Эксперты объяснили низкое число заболевших в Китае за сутки

В Китае, откуда началось распространение коронавируса SARS-CoV-2, регистрируют всего несколько десятков новых заражений за сутки, а общее число заболевших за десять месяцев едва превысило 85 тыс. человек.

По последним данным комиссии по здравоохранению Китая, в стране с начала эпидемии зарегистрировано 85 521 случай заражения коронавирусом, от COVID умерли за это время 4 634 человека. За сутки последние сутки в стране был диагностирован 21 новый случай коронавируса. По количеству заражений на 1 млн населения Китай сейчас занимает 202-е место в мире (данные сайта Worldometers).

По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, это не связано в манипуляцией статистикой. «Если бы бы были тысячи, то мы бы об этом знали», — сказал он в беседе с РБК.

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем», — считает Альтштейн.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также одной из причин назвала дисциплину.