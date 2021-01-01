Умерла актриса сериала «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

Мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», умерла. Об этом в Twitter сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики.

«Мы глубоко сожалеем о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашей ассоциации. Выражаем соболезнования Отто Сирго [муж актрисы], а также ее семье и друзьям», — говорится в сообщении.

Причины смерти актрисы пока неизвестны. Однако по данным газеты El Universal, Моралес болела раком легких, с которым смогла справиться около года назад.

Малени Моралес снималась преимущественно в сериалах и мыльных операх. В ходе своей карьеры она участвовала в таких проектах, как «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Камила» и «Ставка на любовь».