Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

Фото: Paul Rodriguez / Zuma press / Global Look

Американская актриса Линн Коэн умерла в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее менеджера.

Он не назвал причину смерти, а также дату прощания и похорон.

Коэн родилась 10 августа 1033 года в Канзасе, штат Миссури. Она снялась в Фильме режиссера Вуди Алена «Загадочное убийство в Манхэттене», в картине франшизы «Голодные игры», в лентах «Через Вселенную», «На крючке» и других фильмах.

Помимо этого она снималась в сериале «Секс в большом городе», где играла украинку Магду — домработницу одной из главных героинь Миранды. У Коэн также были роли в сериалах «Закон и порядок», «Полиция Нью-Йорка», «Мастер не на все руки» и «Удивительная миссис Мейзел».