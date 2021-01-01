Полицейские начали проверку после сообщений о стрельбе в центре Москвы

Сотрудники полиции начали проверку после поступления информации о стрельбе из автомобиля на Рочдельской улице в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве. В настоящее время на месте происшествия работают полицейски», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, мужчина, который по предварительным данным начал стрельбу, также находится на месте происшествия.

О стрельбе на Рочдельской также сообщил телеканал РЕН.ТВ. Очевидцы рассказали, что звуки выстрелов доносились из припаркованного автомобиля Gelandewagen. По словам прохожих, мужчина высунулся их окна машины и сделал несколько выстрелов в воздух. После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали его.