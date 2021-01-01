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Полицейские начали проверку после сообщений о стрельбе в центре Москвы

Сотрудники полиции начали проверку после поступления информации о стрельбе из автомобиля на Рочдельской улице в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля около кафе на Рочдельской улице в Москве. В настоящее время на месте происшествия работают полицейски», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, мужчина, который по предварительным данным начал стрельбу, также находится на месте происшествия.

В Москве арестовали стрелявшего по прохожим в Измайловском парке
Общество
Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

О стрельбе на Рочдельской также сообщил телеканал РЕН.ТВ. Очевидцы рассказали, что звуки выстрелов доносились из припаркованного автомобиля Gelandewagen. По словам прохожих, мужчина высунулся их окна машины и сделал несколько выстрелов в воздух. После этого на место прибыли сотрудники полиции и задержали его.

Ранее, 18 ноября, сотрудники полиции арестовали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке. По данным МВД, мужчина поссорился с двумя прохожими, после чего несколько раз выстрелил в их сторону, однако никто не пострадал. Когда сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и провели обыск в его доме, они обнаружили патроны и револьвер, переделанный самодельным способом из сигнального охолощенного оружия.

Москва стрельба полиция проверка
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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