В доме-интернате в Пермском крае обнаружили вспышку COVID-19

У 22 пациентов в доме-интернате для детей с инвалидностью в Пермском крае обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«В Рудничном доме-интернате (г. Кизел), где проживают дети с инвалидностью, зафиксированы случаи COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пациенты интерната уже обследованы. Контактными признали 53 ребенка. Среди заболевших госпитализировали троих.

«Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована «красная зона», — уточнили в пресс-службе.