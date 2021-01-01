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Пандемия коронавируса ,  
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В доме-интернате в Пермском крае обнаружили вспышку COVID-19

У 22 пациентов в доме-интернате для детей с инвалидностью в Пермском крае обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«В Рудничном доме-интернате (г. Кизел), где проживают дети с инвалидностью, зафиксированы случаи COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пациенты интерната уже обследованы. Контактными признали 53 ребенка. Среди заболевших госпитализировали троих.

«Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок. Организована «красная зона», — уточнили в пресс-службе.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В министерстве пояснили, что сейчас медики определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, а также совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как сообщает ведомство, всего за минувшие сутки в регионе COVID-19 был обнаружен у 289 человек, из них 163 были госпитализированы, остальные проходят лечение дома под наблюдением врачей. Всего за время пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились более 18 тыс. человек.

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Ранее прокуратура начала проверку из-за вспышки COVID-19 среди воспитанников детского дома в Северодвинске. Тогда вирус был обнаружен у 11 детей.

коронавирус интернат дети
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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