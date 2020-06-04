В Северодвинске воспитанники детского дома заразились COVID-19

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Прокуратура Северодвинска проводит проверку по факту заражения коронавирусом воспитанников Северодвинского детского дома, следует из сообщения пресс-службы на сайте прокуратуры Архангельской области.

По данным прокуратуры, заражены 11 детей. Обстоятельства и источник заражения устанавливаются. Полиция начала проверку по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

«По результатам проверок будет дана оценка эффективности мер, принятых администрацией учреждения по созданию безопасных условий для содержания воспитанников, а также своевременности и достаточности оказанной детям медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы.

РБК направил запрос в Северодвинский детский дом.