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В Красном Кресте заявили о «настоящем вызове» с открытием КПП в Донбассе

Фото:Михаил Соколов / ТАСС
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Пандемия нового коронавируса значительно замедлила реализацию различных проектов в зоне конфликта в Донбассе. Для проживающих там людей она сделала всю ситуацию более сложной, заявил РБК президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

«Нам понадобилось много времени на то, чтобы убедить все стороны в необходимости восстановления и открытия возможности пересечения контактной линии в станице Луганской. Мы продолжаем работать и убеждать, что нужны и другие новые пункты пересечения, потому что мы считаем, что люди в Донбассе должны иметь доступ к пенсиям, документам, нотариальным услугам, они должны иметь возможность безопасно пересекать линию. И в этом смысле у нас не было прогресса в последние несколько месяцев», — выразил он сожаление.

Глава Красного креста  — РБК: «Не хочу винить COVID-19 во всем»
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Петер Маурер

Препятствием для открытия новых пропускных пунктов, помимо пандемии, является отсутствие доверия и согласия между сторонами конфликта, объясняет он. «Чтобы КПП заработал, нужен хотя бы минимальный уровень согласия между сторонами и хотя бы минимальный уровень доверия». «Когда вы строите мосты, вам нужны мосты, по которым могут проехать грузовики, потому что без них невозможно обеспечить рост экономической активности между сторонами. Но если у вас укрепленные мосты, которые выдерживают грузовики, то они могут выдержать и орудия. Это и есть настоящий вызов, самое сложное — найти консенсус», — говорит Маурер.

О необходимости открыть дополнительные пункты пересечения на линии соприкосновения и либерализации режима пересечения линии соприкосновения говорят и международные эксперты из International Crisis Group.

В марте из-да пандемии штаб украинской Операции объединенных сил ограничил работу пропускных пунктов. 10 ноября штаб ООС приказал открыть все пункты пересечения, включая новый — «Счастье». Однако власти самопровозглашенных республик отказались открыть пропуск во всех пунктах.

Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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