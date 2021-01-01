СК назвал подозреваемого в убийстве 14-летней девушки в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

В убийстве 14-летней девушки в Москве подозревается ее 17-летний знакомый. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по столице.

Тело девочки с колото-резаными ранами обнаружили в квартире на Можайском шоссе накануне. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

По предварительной версии следствия, в квартире, где жила девочка, находился ее 17-летний знакомый. Он нанес ей удары ножом, а затем покончил с собой.

Следователи изучили камеры видеонаблюдения и допросили соседей. С целью установления событий, произошедших в день убийства, установлен круг общения и проанализирована телефонная переписка погибшей. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.