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СК назвал подозреваемого в убийстве 14-летней девушки в Москве

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В убийстве 14-летней девушки в Москве подозревается ее 17-летний знакомый. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по столице.

Тело девочки с колото-резаными ранами обнаружили в квартире на Можайском шоссе накануне. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

По предварительной версии следствия, в квартире, где жила девочка, находился ее 17-летний знакомый. Он нанес ей удары ножом, а затем покончил с собой.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Следователи изучили камеры видеонаблюдения и допросили соседей. С целью установления событий, произошедших в день убийства, установлен круг общения и проанализирована телефонная переписка погибшей. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель Главного следственного управления Москвы Андрей Стрижов.

Москва убийство Следственный комитет
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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