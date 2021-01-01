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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Волгограде

Фото:МВД РФ
Фото: МВД РФ

Следователи возбудили уголовное дело после того, как автомобилист, нарушивший правила дорожного движения в Волгограде, напал на сотрудников полиции и нанес травму одному из них. Об этом сообщается на сайте главного управления СК по Волгоградской области.

По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 УК (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).

Ранее в пресс-службе главного управления МВД по региону РБК сообщили, что днем 21 ноября в Дзержинском районе Волгограда наряд ДПС остановил водителя автомобиля BMW за нарушение ПДД. Однако автомобилист проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Блокировать машину удалось на улице Голубинской.

При задержании водитель ударил старшего лейтенанта металлическим прутом по голове. Напарник пострадавшего сотрудника выстрелил в нападавшего, ранив его в ногу. Полицейский и нападавший госпитализированы.

Нарушивший ПДД водитель напал на полицейских в Волгограде
Общество
Фото:МВД РФ

В управлении Следственного комитета добавляют, что сотрудники ГИБДД остановили BMW, так как на машине были недействительные транзитные номера. Кроме того, водитель совершил обгон с нарушением ПДД — выехал на встречную полосу.

По данным следствия, подозреваемый — мужчина в возрасте 35 лет. Он приобрел иномарку в 2004 году и с тех пор официально автомобиль на себя не регистрировал. Следователи обнаружили договор купли-продажи транспортного средства от 19 ноября этого года, согласно которому подозреваемый выступает и продавцом, и покупателем.

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Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении под охраной. Следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу, как только позволит состояние его здоровья.

Следственный комитет уголовное дело нападение на полицейских Волгоград
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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