СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Волгограде

Фото: МВД РФ

Следователи возбудили уголовное дело после того, как автомобилист, нарушивший правила дорожного движения в Волгограде, напал на сотрудников полиции и нанес травму одному из них. Об этом сообщается на сайте главного управления СК по Волгоградской области.

По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 УК (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).

Ранее в пресс-службе главного управления МВД по региону РБК сообщили, что днем 21 ноября в Дзержинском районе Волгограда наряд ДПС остановил водителя автомобиля BMW за нарушение ПДД. Однако автомобилист проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Блокировать машину удалось на улице Голубинской.

При задержании водитель ударил старшего лейтенанта металлическим прутом по голове. Напарник пострадавшего сотрудника выстрелил в нападавшего, ранив его в ногу. Полицейский и нападавший госпитализированы.