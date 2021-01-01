Умер профессор журфака МГУ Николай Богомолов

Николай Богомолов (Фото: journ.msu.ru)

Умер заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Николай Богомолов. Об этом сообщает пресс-служба факультета.

«Николай Алексеевич был замечательным другом, наставником, товарищем. Мужем, отцом, дедом. Наш факультет скорбит вместе с родными и близкими Николая Алексеевича Богомолова, со всеми, кто знал и любил его», — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что Богомолов сделал очень много для воссоздания истории русской литературы XX века. Он издавал художественные тексты, дневники и письма Николая Гумилева, Владислава Ходасевича, Сергея Ауслендера и других авторов.

Помимо этого, профессор сам был автором книг, статей и монографий. Сейчас готовится выпуск трех его книг: одна написана по материалам архива Ивана Розанова, две другие — сборники статей за 10 лет. Также выйдет сборник, готовившийся к его 70-летию.