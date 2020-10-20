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Умер декан философского факультета МГУ

Владимир Миронов
Владимир Миронов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Декан философского факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Владимир Миронов, доктор философских наук и профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте факультета.

«Философский факультет МГУ с глубокой скорбью сообщает, что 20 октября 2020 года скончался декан философского факультета, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Васильевич Миронов (1953–2020)», — говорится в сообщении.

Причины смерти ученого не называются.

Владимир Миронов родился 4 апреля 1953 года в Москве. После неудачной попытки поступить на философский факультет МГУ он работал учеником токаря, а затем токарем на заводе.

После окончания срочной службы в рядах советской армии в Белоруссии Миронов поступил на подготовительный факультет. С 1974 по 1979 год обучался на философском факультете МГУ.

В 1998 году стал деканом философского факультета МГУ. В период с 2001 по 2008 год был проректором МГУ. В 2005–2013 годах возглавлял экспертный Совет ВАК по философии, социологии и культурологии.

Кроме того, Миронов был главным редактором журнала «Вестник МГУ» (серии «Философия»), а также членом редколлегии журнала «Вопросы философии» и многих научных журналов.

МГУ им. Ломоносова Философский факультет декан смерть
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