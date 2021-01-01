СМИ сообщили об угрозах США санкциями участникам «Северного потока-2»

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Представители США связываются с европейскими компаниями, участвующими в строительстве трубопровода «Северный поток-2», и предупреждает их об угрозе санкций. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванных представителей правительства Соединенных Штатов, передает издание Focus.

«США не хотят, чтобы пришлось вводить санкции против европейских компаний. Мы совершаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода (из проекта. — РБК)», — приводит DPA слова источника.

При этом не уточняется, с какими именно компаниями и от чьего лица ведутся переговоры.

По мнению представителя американского правительства, трубопровода «не будет». Он заявил, что «Северный поток-2» является «геополитическим проектом, который Россия будет использовать для шантажа европейских стран».