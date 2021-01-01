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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Первая колонна с гумпомощью от МЧС России прибыла в Степанакерт

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Первая колонна МЧС России прибыла в столицу непризнанного Нагорного-Карабаха — Степанакерт. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«21 ноября первая колонна МЧС России с гуманитарным грузом прибыла в Степанакерт. На пяти большегрузных машинах доставлены 45 т груза. 22 ноября прибудет вторая часть гуманитарного груза весом 300 т», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте ведомства, специальным транспортом доставляются строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения в Нагорном Карабахе.

Для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Ереван 21 ноября прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, а также министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме ситуации в спорном регионе стороны обсуждали двусторонние отношения Москвы и Еревана, военно-техническое сотрудничество.

В ходе встречи с премьер-министром Николом Пашиняном Сергей Шойгу заявил, что Москва намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время военных действий в Нагорном Карабахе. После визита в Ереван российская делегация отправилась в Баку.

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Ранее Евросоюз сообщил о намерении выделить €3 млн для помощи наиболее пострадавшим от военных действий жителям Нагорного Карабаха. Эти средства станут дополнительными к €900 тыс., уже выделенным ЕС с начала октября. 

17 ноября власти США анонсировали выделение помощи в размере $5 млн районам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе. Средства пойдут на поддержку действий Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных и неправительственных организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.

Степанакерт конфликт в Нагорном Карабахе МЧС России гуманитарная помощь
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