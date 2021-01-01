Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
В гордуме Хабаровска сообщили о выходе 17 депутатов из ЛДПР Политика, 08:42 Реформа институтов развития, в зоне риска 35 банков. Главные новости РБК Общество, 08:38 Подземные воды, реагенты и тротуарная плитка: самый холодный мегаполис РБК и ДПиООС, 08:32 Российские зуммеры и миллениалы назвали свои хобби Общество, 08:30 СМИ сообщили о задержании экс-прокурора Новосибирска Общество, 08:24 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 08:03 Домохозяйки и фермеры стали чаще зарабатывать на доставке Общество, 08:00 Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Pro, 07:52 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 ноября Общество, 07:48 Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти Политика, 07:42 Здесь живет бизнес: как устроен квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 07:34 Хуситы заявили о ракетном обстреле Saudi Aramco Общество, 07:16 В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей Политика, 07:00 Россияне назвали города с самыми хорошими и плохими дорогами Общество, 07:00
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Общество ,  
0 

Российские зуммеры и миллениалы назвали свои хобби

Фото:David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Компьютерные игры являются самым популярным хобби у жителей России. Это следует из опроса сервиса бесплатных объявлений «Юла» (есть в распоряжении РБК).

По данным сервиса, компьютерными играми увлекается более 40% опрошенных россиян. В «Юле» отметили, что интерес к компьютерным играм объединяет мужчин и женщин из поколения зуммеров (16-24 года), миллениалов (25-40 лет) и тех, кто старше 45 лет. В остальном, увлечения россиян разнятся в зависимости от возраста

Опрос показал намерение почти половины россиян сменить работу в 2021 году
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Так, представителям поколения Z нравятся занятия музыкой (48%), спортом (28%), а четверть молодых людей выбирает что-то более творческое — фотографию или живопись. Миллениалы чаще увлекаются кулинарией (33%), спортом (25%), коллекционированием и настольными играми (около 20%). Люди старше 45 лет выбирают рукоделие и садоводство.

Исследование проходило методом онлайн-опроса среди более, чем 1,5 тыс. пользователей рунета в октябре 2020 года. Около 47% респондентов были мужчины, 53% — женщины. Их возраст от 16 до 45+ лет.

Ранее сервис по поиску работы Superjob представил опрос, как россияне оценивают сочетаемость своей работы с личной жизнью. Около 48% респондентов ответили, что достигли баланса между работой и личной жизнью. Противоположной точки зрения придерживается 41% принявших участие в опросе.

соцопрос увлечения компьютерная игра
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Опрос показал отношение россиян к 2020 году
Общество
Россияне не включили Валерия Меладзе в топ-5 звезд новогодних «Огоньков»
Общество
Россияне рассказали о тратах со своей первой зарплаты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter