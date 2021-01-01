Российские зуммеры и миллениалы назвали свои хобби

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Компьютерные игры являются самым популярным хобби у жителей России. Это следует из опроса сервиса бесплатных объявлений «Юла» (есть в распоряжении РБК).

По данным сервиса, компьютерными играми увлекается более 40% опрошенных россиян. В «Юле» отметили, что интерес к компьютерным играм объединяет мужчин и женщин из поколения зуммеров (16-24 года), миллениалов (25-40 лет) и тех, кто старше 45 лет. В остальном, увлечения россиян разнятся в зависимости от возраста

Так, представителям поколения Z нравятся занятия музыкой (48%), спортом (28%), а четверть молодых людей выбирает что-то более творческое — фотографию или живопись. Миллениалы чаще увлекаются кулинарией (33%), спортом (25%), коллекционированием и настольными играми (около 20%). Люди старше 45 лет выбирают рукоделие и садоводство.