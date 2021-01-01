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В одном из районов Приморья ввели режим ЧС из-за новой аварии на ЛЭП

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Надеждинском районе Приморского края после того, как на линии электропередач (ЛЭП) произошла новая авария. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«В Надеждинском районе ввели муниципальный режим ЧС. Ночью здесь произошла авария на ЛЭП (110 кВ). Без электроэнергии весь Надеждинский и Хасанский районы (эта же линия идет на Хасанский район)», — говорится в сообщении.

В Надеждинском районе проживают более 38 тыс. человек, в Хасанском — более 30 тыс.

В заявлении добавляется, что на морское кладбище, где из-за циклона упали высоковольтные ЛЭП, прибыли сотрудники МЧС.

На сайте регионального главка МЧС России сообщается, что из-за опасности падения налипшего льда с элементов с конструкций было приостановлено движение по Русскому мосту. Для мониторинга были выставлены наблюдательные посты. Движение планируется восстановить 21 ноября в 17.00 (10:00 мск).

По информации ФКУ ДСД Дальний Восток, из-за сильного обледенения вант на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама ванта не пострадала. В ближайшее время спасатели намерены заменить кожух.

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Непогода обрушилась на Приморский край в ночь с 18 на 19 ноября. В регионе выпали осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. В результате непогоды в регионе произошли обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края.

С 20 ноября в Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня. Кроме того, режим ЧС был введен в городе Артём.

По словам губернатора Приморского Края Олега Кожемяко, в результате циклона без электроэнергии остались около 30 тыс. жителей Приморского края. Из-за непогоды в регионе наблюдались перебои с отоплением и водоснабжением. Глава региона рекомендовал жителям оставаться дома и не водить детей в школу и детский сад.

Приморский край ЛЭП авария отключение электричества режим ЧС
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