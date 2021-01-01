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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Пандемия коронавируса ,  
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В Белом доме пообещали появление к концу года 40 млн доз вакцины от COVID

В США к концу года появится 40 млн доз вакцины от коронавируса, считает пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Об этом она сказала на брифинге, ее слова приводит штаб нынешнего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Представитель администрации главы государства назвала ее самой быстро созданной вакциной в истории.

«Это стало возможным лишь благодаря президенту [Дональду Трампу]», — заявила Макэнани, отметив, что многие американцы будут спасены благодаря американскому лидеру.

14 ноября Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 станет доступна для всех американцев в апреле 2021 года. Соперник нынешнего президента на выборах, демократ Джо Байден, которого СМИ назвали победителем выборов, в свою очередь, заявлял, что отказ Трампа передать власть осложняет ситуацию с коронавирусом в стране и усугубляет экономическое положение. Байден не исключил, что «еще больше людей могут умереть».

ВОЗ рекомендовала не использовать принимавшийся Трампом препарат от COVID
Общество
Фото:Ted S. Warren / AP

В сентябре Трамп сообщал, что в Соединенных Штатах к вакцинации населения от COVID-19 приступят в лучшем случае «в середине октября, может, немного позднее», в худшем — «в ноябре или в крайнем случае в декабре».

9 ноября американская компания Pfizer заявила, что созданная ей совместно с немецкой BioNTech вакцина во время испытаний оказалась эффективной более чем на 90%. Pfizer и BioNTech 20 ноября должны были подать заявку на регистрацию препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Ранее компании планировали, что к концу года они поставят до 50 млн доз вакцины по всему миру, а в 2021 году — до 1,3 млрд.

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Источник: JHU
Данные по миру i

На данный момент в США выявлено более 11,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли свыше 253,7 тыс. человек.

США коронавирус вакцина
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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