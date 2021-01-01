В Белом доме пообещали появление к концу года 40 млн доз вакцины от COVID

В США к концу года появится 40 млн доз вакцины от коронавируса, считает пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Об этом она сказала на брифинге, ее слова приводит штаб нынешнего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Представитель администрации главы государства назвала ее самой быстро созданной вакциной в истории.

«Это стало возможным лишь благодаря президенту [Дональду Трампу]», — заявила Макэнани, отметив, что многие американцы будут спасены благодаря американскому лидеру.

14 ноября Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 станет доступна для всех американцев в апреле 2021 года. Соперник нынешнего президента на выборах, демократ Джо Байден, которого СМИ назвали победителем выборов, в свою очередь, заявлял, что отказ Трампа передать власть осложняет ситуацию с коронавирусом в стране и усугубляет экономическое положение. Байден не исключил, что «еще больше людей могут умереть».