Путин назначил нового главу своей канцелярии

Президент Владимир Путин назначил нового руководителя своей канцелярии, им стал Андрей Казаков. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Казакова ранее был заместителем руководителя секретариата руководителя администрации президента, уточняет ТАСС. Канцелярия занимается документационным обслуживанием президента.

В начале октября умер Александр Голублев, возглавлявший канцелярию Путина с 2014 года. Президент отмечал опытность, порядочность и «безграничную преданность делу» Голублева.