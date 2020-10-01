Умер начальник канцелярии Путина

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Скончался Александр Голублев, возглавлявший канцелярию президента России Владимира Путина. Глава государства выразил соболезнования сыновьям умершего Олегу и Артему Голублевым, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной вашего отца. <...> Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», — говорится в сообщении.

Путин указал, что Голублев был опытным и порядочным руководителем. Он отметил высокий профессионализм чиновника и его «безграничную преданность делу».

Голублев возглавил канцелярию президента в 2014 году, до этого он работал в правительстве. На посту главы канцелярии Голублев сменил Антона Кобякова, который с тех пор является советником президента. В 2018 году глава государства переназначил Голублева на эту должность.

Канцелярия входит в администрацию президента и занимается документационным обслуживанием его деятельности.