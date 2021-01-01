Россия увеличит число военнослужащих на границе Армении и Азербайджана

Российские военные в близи села Тех (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На границе Армении и Азербайджана увеличат число российских пограничников для поддержания мирной обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании с российским президентом Владимиром Путиным.

«По просьбе армянской стороны пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», — отметил он.

По его словам, пограничники развернут дополнительные силы в населенных пунктах Тех и Сыгыр. Азербайджан был проинформирован, заметил Бортников.

Дополнительный резерв был переброшен в Армению с 18 ноября по 20 ноября. С 22 ноября он приступит к службе на границе.