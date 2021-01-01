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Полиция Грузии задержала захватчика заложников в Тбилиси

Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Злоумышленник, захвативший заложников в офисе микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси, задержан, сообщает «Рустави 2» со ссылкой на начальника патрульной полиции Грузии Важу Сирадзе.

«После нескольких часов переговоров, а также специальных оперативно-розыскных мероприятий все заложники были освобождены», — заявил он. По словам представителя полиции, никто из них не пострадал.

В Тбилиси захватили заложников в офисе микрофинансовой организации
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Фото:Александр Шламов / РИА Новости

Вооруженный человек ворвался в офис организации и захватил девять заложников днем 20 ноября. Вскоре после этого в Сети появилось видео, на котором злоумышленник выдвинул ряд требований: отменить в Грузии азартные игры и снизить проценты на кредиты, а также повысить пенсии и снизить цены на лекарства.

Полиция начала расследование по двум статьям УК Грузии — о незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и разбойном нападении.

21 октября вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди. Он требовал $500 тыс. По данным СМИ, полицейские передали мужчине деньги, и тот покинул здание с тремя заложниками и гранатой в поднятой руке. Позднее МВД сообщило об освобождении всех заложников.

Грузия Тбилиси заложники
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