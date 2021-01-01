СМИ сообщили о требованиях захватившего заложников в Тбилиси

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В распространенном в Сети видео мужчина, ворвавшийся в помещение микрофинансовой организации MBC в Тбилиси и захвативший заложников, выдвинул три требования. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

«Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто принимает участие в выборах, и приняли три закона», — заявил он.

Среди его требований также отмена азартных игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7% и снижение цен на лекарства.

О том, что вооруженный человек ворвался в помещение микрофинансовой организации в Тбилиси и захватил девять заложников, стало известно ранее 20 ноября.