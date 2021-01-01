Роскачество дало рекомендации по онлайн-покупкам в «черную пятницу»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 76,26 (+0,34) Инвестиции, 19 ноя, 12:20
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 90,35 (+0,12) Инвестиции, 19 ноя, 12:20
Как электротехническая компания перерабатывает почти 100% отходов Партнерский материал, 12:04 Владеем вместе, используем порознь. Как это работает РБК и Hyundai Mobility, 12:01 Sound Ventures Эштона Кутчера создаст новый фонд на $150 млн Инвестиции, 12:00 В Петербурге мужчину убили после его просьбы в маршрутке надеть маску Общество, 11:53 Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения для 11-х классов Общество, 11:46 Газизов рассказал о беседе с игроком «Спартака» после скандала с фото Спорт, 11:43 Митрополит Казанский Феофан умер после осложнений из-за коронавируса Общество, 11:42 Позитивный фактор: состояние рынка факторинга в третьем квартале Pro, 11:33 Минздрав Южной Кореи сообщил о третьей волне коронавируса в Сеуле Общество, 11:31 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 11:30 Когда покупать криптовалюту. Как выбрать правильный момент Крипто, 11:22 Куршская коса на авто: что посмотреть в Калиниграде и окрестностях РБК и Cordiant, 11:21 В России четвертый день подряд от коронавируса умерли более 400 человек Общество, 11:18 Нурмагомедову подарили медаль «Лучшая мама» Спорт, 11:14
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Общество ,  
0 

Роскачество дало рекомендации по онлайн-покупкам в «черную пятницу»

Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В преддверии «черной пятницы» 27 ноября были замечены тысячи фальшивых сайтов, в связи с этим Роскачество опубликовало рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников.

Организация составила чек-лист действий перед любой онлайн-покупкой в «черную пятницу».

Эксперты рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта. Сайты мошенников, похожие на названия известных магазинов имена, но они написаны с ошибками либо с другими доменными окончаниями. Поэтому стоит покупать товары только в проверенных онлайн-магазинах. «Если при вводе запроса в поисковике какой-либо сайт выпал одним из первых, это еще не значит, что он безопасный», — говорится в сообщении.

День холостяка и «черная пятница» не помогли россиянам увеличить расходы
Общество
Фото:Roman Pilipey / EPA / ТАСС

Роскачество рекомендует покупателям использовать Whois-сервисы для проверки даты регистрации домена. Если домен был зарегистрирован недавно, то совершать покупки в этом магазине не стоит. Также следует проверить, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности. Кроме того, ведомство рекомендует вводить адреса сайтов вручную, а не переходя по ссылкам.

Роскачество просит обязательно проверять реквизиты интернет-магазинов. На сайтах мошенников чаще всего опубликованы реквизиты физических лиц, и покупатель вряд ли сможет вернуть деньги. Организация призывает не поддаваться манипуляциям (всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени и многое другое). Также Роскачество рекомендует внимательно относиться к почтовым рассылкам. Кроме того, покупателям стоит не забывать держать на компьютере и телефоне включенным антивирус.

«Все рекомендации, в общем-то, можно свести в одну: будьте предельно внимательны. Повышайте свой уровень цифровой грамотности не за счет финансовых потерь, а благодаря следованию экспертным рекомендациям», — заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

Ранее сообщалось, что в преддверии «черной пятницы» мошенники попытаются обмануть россиян под предлогом акций и предложений от банков и ретейлеров. Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рекомендовал в таких случаях звонить в банк по официальному номеру и уточнить, проводится ли акция на самом деле. Он напомнил, что никому нельзя сообщать одноразовый код, который приходит для подтверждения платежа. Как рассказали в Росбанке, такие методы мошенничества «носят сезонный характер».

В этом году «черная пятница» пройдет с 27 по 29 ноября.

Роскачество «черная пятница»
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Материалы по теме
День холостяка и «черная пятница» не помогли россиянам увеличить расходы
Общество
Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter