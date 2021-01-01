Роскачество дало рекомендации по онлайн-покупкам в «черную пятницу»

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В преддверии «черной пятницы» 27 ноября были замечены тысячи фальшивых сайтов, в связи с этим Роскачество опубликовало рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников.

Организация составила чек-лист действий перед любой онлайн-покупкой в «черную пятницу».

Эксперты рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта. Сайты мошенников, похожие на названия известных магазинов имена, но они написаны с ошибками либо с другими доменными окончаниями. Поэтому стоит покупать товары только в проверенных онлайн-магазинах. «Если при вводе запроса в поисковике какой-либо сайт выпал одним из первых, это еще не значит, что он безопасный», — говорится в сообщении.

Роскачество рекомендует покупателям использовать Whois-сервисы для проверки даты регистрации домена. Если домен был зарегистрирован недавно, то совершать покупки в этом магазине не стоит. Также следует проверить, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности. Кроме того, ведомство рекомендует вводить адреса сайтов вручную, а не переходя по ссылкам.