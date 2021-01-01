Бизнес , 20 ноя, 08:54
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BuzzFeed объявил о покупке интернет-издания HuffPost
Американские онлайн-издания BuzzFeed и HuffPost объявили о слиянии. Сообщение об этом опубликовано на сайте BuzzFeed.
«Такое партнерство откроет новые пути для заработка обеих медиакомпаний, — поясняет BuzzFeed. — От создания новых возможностей для распространения контента до инновационных рекламных продуктов».
В совместном сообщении компании подчеркнули, что будут делиться контентом на сайтах друг друга и попытаются объединить свои аудитории.
Бывший владелец HuffPost Verizon Media станет миноритарным акционером BuzzFeed. При этом руководить объединенной компанией будет генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти.