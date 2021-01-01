Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 76,26 (+0,34) Инвестиции, 19 ноя, 12:20
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 90,35 (+0,12) Инвестиции, 19 ноя, 12:20
BuzzFeed объявил о покупке интернет-издания HuffPost Бизнес, 08:54 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 08:53 В IIHF назвали два противопоказания для переноса ЧМ-21 из Минска в Москву Спорт, 08:46 В России исчезнут два ведомства, побочка от вакцины. Главные новости РБК Общество, 08:42 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 ноября Общество, 08:29 Нейросети и видеоаналитика в бизнесе: как быстро окупятся инвестиции РБК и Intel NUC, 08:24 На каких стартапах инвесторы не экономят во время пандемии — Bloomberg Pro, 08:01 Дептранс попросил водителей сменить резину после смертельного ДТП Общество, 07:55 Как работает Кольская атомная станция — самая северная в Европе «РБК Стиль» и «Росатом», 07:55 Минобороны Азербайджана объявило о входе войск в Агдамский район Политика, 07:47 Трое человек погибли из-за отравления антисептиком в Якутии Общество, 07:41 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 07:11 В Приморье введут режим ЧС из-за ледяного дождя и тайфуна Общество, 07:07 Операторы кабельного ТВ выступили против контроля своего контента Технологии и медиа, 07:00
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
Бизнес ,  
0 

BuzzFeed объявил о покупке интернет-издания HuffPost

Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американские онлайн-издания BuzzFeed и HuffPost объявили о слиянии. Сообщение об этом опубликовано на сайте BuzzFeed.

«Такое партнерство откроет новые пути для заработка обеих медиакомпаний, — поясняет BuzzFeed. — От создания новых возможностей для распространения контента до инновационных рекламных продуктов».

В совместном сообщении компании подчеркнули, что будут делиться контентом на сайтах друг друга и попытаются объединить свои аудитории.

Крупнейшие банки Саудовской Аравии договорились о слиянии
Бизнес
Фото:Hasan Jamali / AP Photo

Бывший владелец HuffPost Verizon Media станет миноритарным акционером BuzzFeed. При этом руководить объединенной компанией будет генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти.

О стоимости будущей сделки издания не сообщили.

BuzzFeed покупка слияние медиа
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
Материалы по теме
Крупнейшие банки Саудовской Аравии договорились о слиянии
Бизнес
Главе Samsung Group предъявили обвинения по делу о слиянии корпораций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter