Дептранс попросил водителей сменить резину после смертельного ДТП

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Московский департамент транспорта обратился к водителям с просьбой поменять летнюю резину на зимнюю. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале столичного дептранса.

«Автомобиль ВАЗ, двигающийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика «Трансавтолиз», который ехал без пассажиров в парк. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что авария произошла на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе в 01:50 мск.

Ночью 20 ноября о столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом на Дмитровском шоссе сообщили СМИ. Тогда агентство ТАСС сообщило, что погибли водитель и пассажир легковушки. По данным РЕН ТВ, машина выехала на встречную полосу с выключенными фарами и столкнулась с автобусом.