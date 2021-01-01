Мужчина с холодным оружием ранил несколько человек на западе Германии

Четверо человек пострадали в результате нападения неизвестного с холодным оружием в Оберхаузене на западе Германии. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию.

Злоумышленник сам получил ранения, по данным Westdeutsche Allgemeine Zeitung он арестован. Один из пострадавших находится в состоянии, опасном для жизни. Жертвам и нападавшему окажут медицинскую помощь.

Как пишет издание, власти предполагают, что это был семейный конфликт. Какое именно оружие использовал преступник, не уточняется.

В конце октября полиция немецкого Дрездена задержала 20-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек. Один из пострадавших умер в больнице. Ранее этого сирийца уже судили в Германии за вербовку новых членов для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».