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Мужчина с холодным оружием ранил несколько человек на западе Германии

Четверо человек пострадали в результате нападения неизвестного с холодным оружием в Оберхаузене на западе Германии. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию.

Злоумышленник сам получил ранения, по данным Westdeutsche Allgemeine Zeitung он арестован. Один из пострадавших находится в состоянии, опасном для жизни. Жертвам и нападавшему окажут медицинскую помощь.

Как пишет издание, власти предполагают, что это был семейный конфликт. Какое именно оружие использовал преступник, не уточняется.

В Дрездене задержали сирийца по подозрению в нападении на людей с ножом
Общество
Фото:Roland Halkasch / DPA / AP

В конце октября полиция немецкого Дрездена задержала 20-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек. Один из пострадавших умер в больнице. Ранее этого сирийца уже судили в Германии за вербовку новых членов для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Германия нападение пострадавшие
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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