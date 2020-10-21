В Дрездене задержали сирийца по подозрению в нападении на людей с ножом

Фото: Roland Halkasch / DPA / AP

Полиция Дрездена задержала 20-летнего гражданина Сирии, подозреваемого в нападении с ножом на двух человек. Об этом сообщается на сайте ведомства. Нападение произошло около двух недель назад.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Шлосштрассе. Молодого человека задержали в районе улицы Вильсдруфферштрассе. Он находится под стражей.

Прокуратура Дрездена намерена подать ходатайство о выдаче ордера на арест задержанного. Он должен предстать перед судьей Дрезденского окружного суда.

Как сообщает журнал Spiegel Online, подозреваемый приехал в Германию из Сирии в 2015 году. Однако его запрос о предоставлении убежища был отклонен.

По данным издания, молодой человек совершил нападение на двух человек в Дрездене около двух недель назад, один из пострадавших позднее умер в больнице. Подозреваемый проходит под именем Абдулла аль-Х.Х.

По данным правоохранительных органов, ранее задержанный уже был осужден более чем на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности. Молодого человека подозревали в вербовке новых членов для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), отмечает Spiegel.