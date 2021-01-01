Политика , 19 ноя, 19:07
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Под санкции США из-за КНДР попали две базирующиеся в России компании
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список вторичных санкций по КНДР две компании, связанные с Россией.
Сообщение об этом опубликовано на сайте американского Минфина.
Вписок внесены «Генеральная торговая компания «Чхолсан» (ООО «Чхолсан») с ее московским филиалом и ООО «Мокран» из Санкт-Петербурга.
Американским гражданам и организациям запрещено иметь дело с этими юридическими лицами.
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