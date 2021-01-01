Под санкции США из-за КНДР попали две базирующиеся в России компании

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список вторичных санкций по КНДР две компании, связанные с Россией.

Сообщение об этом опубликовано на сайте американского Минфина.

Вписок внесены «Генеральная торговая компания «Чхолсан» (ООО «Чхолсан») с ее московским филиалом и ООО «Мокран» из Санкт-Петербурга.

Американским гражданам и организациям запрещено иметь дело с этими юридическими лицами.

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