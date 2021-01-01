В Белграде сообщили о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха

Патриарх Сербский Ириней (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Состояние патриарха Сербского Иринея, заразившегося COVID-19, оценивается как сложное, но стабильное. Об этом сообщается на сайте Сербской православной церкви (СПЦ).

В СПЦ отметили, что утром 19 ноября состояние 90-летнего патриарха ухудшилось.

Постоянный консилиум врачей при участии медиков из Российской Федерации <...> сделал заключение, что утреннее ухудшение состояния вызвано COVID-19 и что состояние здоровья Его Святейшества патриарха Сербского Иринея сложное, но стабильное», — говорится в сообщении.

Также церковь опровергла информацию о смерти патриарха. Ранее о его кончине сообщало, в частности, сербское издание BN.