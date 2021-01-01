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Пандемия коронавируса ,  
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В Белграде сообщили о состоянии заболевшего COVID-19 Сербского патриарха

Патриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Состояние патриарха Сербского Иринея, заразившегося COVID-19, оценивается как сложное, но стабильное. Об этом сообщается на сайте Сербской православной церкви (СПЦ).

В СПЦ отметили, что утром 19 ноября состояние 90-летнего патриарха ухудшилось.

Постоянный консилиум врачей при участии медиков из Российской Федерации <...> сделал заключение, что утреннее ухудшение состояния вызвано COVID-19 и что состояние здоровья Его Святейшества патриарха Сербского Иринея сложное, но стабильное», — говорится в сообщении.

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Также церковь опровергла информацию о смерти патриарха. Ранее о его кончине сообщало, в частности, сербское издание BN.

Патриарх Сербский Ириней был госпитализирован с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде 4 ноября.

Ранее в Черногории из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий. Его госпитализировали в клинический медицинский центр Podgorica 6 октября.

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Сербия патриарх
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